مقتل شاب بطعنة في الصدر خلال مشاجرة بمدينة نصر

لقى شاب مصرعه بطعنة فى الصدر أثناء مشاجرة مع آخر بمدينة نصر.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة شاب مقتول بطعنة فى الصدر، وتبين أن وراء ارتكاب آخر بسبب خلافات مالية بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.