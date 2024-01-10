وسط حضور جماهيري.. أحمد الشافعي يفتتح أولى ليالي "قمر الغجر" بمسرح البالون.. صور

افتتح الفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مساء اليوم الأربعاء العرض المسرحي الاستعراضي "قمر الغجر"، بمسرح البالون، وسط حضور جماهيري على رأسهم المخرج عمرو دوارة، والمخرج حسام عطا، ومجموعة من النقاد.

العرض من إنتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت الفني للفنون الشعبية، والذي تدور أحداثه حول قصة العشق التي جمعت بين قمر الغجرية وابن الوزير، وتجمع الأحداث بين أجواء مختلفة هي عالم الصيادين وعالم الغجر وعاداتهم وتقاليدهم وأجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة.

يشارك في بطولة العمل الفنانين: ميرنا وليد، وسيف عبد الرحمن، أمال رمزي، نهلة خليل، سيد عبد الرحمن، حسان العربي، فتحي سعد، وفاء السيد، علاء حسني، مها عثمان، بهجت لطفي، بوسي الهواري، إبراهيم غنام، وأحمد رحومة، وأحمد مصطفى.

العرض ديكور محمد سعد، وأغاني سعيد شحاتة، وألحان الموسيقار أحمد الناصر، استعراضات محمد زينهم، وملابس مروة عودة، إضاءة أبو بكر الشريف، كتابة وإخراج د. عمرو دوارة.