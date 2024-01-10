وزيرا الرياضة والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بنطاق الأراضى والمنشآت التابعة لوزارة الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة فى كافة المحافظات من خلال الشركات المرخص لها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وقع بروتوكول التعاون اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة ورئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

هذا ويستهدف البروتوكول التعاون في تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين الممارسين للأنشطة الشبابية والرياضية في نطاق مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة التي تم إنشاءها أو تطويرها ضمن مبادرة حياة كريمة بكافة المحافظات.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام بتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع جميع الجهات والوزارات المعنية استفادةً من الثروة الإنشائية التى تمتلكها الوزارة من منشآت شبابية ورياضية منتشرة فى جميع ربوع الوطن، مشيراً إلى رؤية الوزارة فى تحويل المنشآت وفى مقدمتها مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية متكاملة الخدمات.

ثمن وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصا على تكامل الخدمات وفى ضوء سياسة الحكومة المصرية للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة فى مختلف المجالات تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتى فى إطار تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تنفيذا لمستهدفات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"؛ خاصة وأن توفير خدمات الاتصالات يعد حجر الزاوية لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى والذى بدوره سيسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المجتمعية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن هذا التعاون يأتى ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى قرى حياة كريمة والتى تشمل تنفيذ مشروعات لتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات، وتطوير مكاتب البريد، بالإضافة إلى نشر الثقافة الرقمية.

وبموجب البروتوكول سيقوم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو إحدى الشركات المرخص لها منه بإنشاء وتشغيل البنية الأساسية لشبكات الاتصالات؛ بالعمل على تطوير البنية الأساسية لشبكات الاتصالات وكل ما يلزم لضمان جودة مستوى الخدمة فى نطاق مراكز الشباب بقرى حياة كريمة اعتمادا على أحدث التقنيات المتاحة بتنفيذ البنية التحتية لشبكات الاتصالات مع الالتزام بمراعاة قواعد السلامة، والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة، والضوابط المعمول بها فى إطار البروتوكول الثلاثى الموقع بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والصحة والسكان.