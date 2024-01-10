محافظ الدقهلية يوجه بدعم الأسر المتضررة في واقعة انهيار عقار المنصورة

أعلنت محافظة الدقهلية عن دعم الأسر المتضررة فى عقار المنصورة المنهار والعقار الذى تم إزالته والعقارات المتضررين التى جرى إخلاؤها بمنطقة عزبة الشال بمدينة المنصورة بمبالغ مالية من خلال التنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيجاد سكن بديل لمدة 6 أشهر وتوفير كافة السلع الغذائية واحتياجاتهم المعيشية وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن دائم لهم .

كما جرى التوجيه بصرف مساعدة عاجلة للأسر المتضررة من مؤسسة التكافل الاجتماعي وتسجيلهم على برنامج تكافل وكرامة وتلبية كافة مطالبهم .

فيما توجهت لجنة الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي والإدارة الاجتماعيه إلى موقع انهيار العقارين وتبين انهيار عدد 2 مبنى المبنى الأول مكون من دور أرضى وخمسة طوابق والمبنى الثانى مكون من دور أرضى وثلاث طوابق، بالإضافه إلى وجود اضرار بمبنى ملاصق تم إخلاؤه وبه أضرار فى الممتلكات بغرفه المطبخ ، وبلغ عدد الاسر المتضرره من الإنهيار 9 أسر بإجمالي 26 فرد ، وتم نقل إحدى المواطنات من متضررى الانهيار للإقامة بمركز حمايه واستضافه المرأه التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطار صباح اليوم من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لإدارة شرطة النجدة من الأهالى بانهيار عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة الشال من ناحية شارع الدراسات التابعة لحى شرق المنصورة بانهيار عقار بمنطقة حى شرق المنصورة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية ومسؤولى حى شرق المنصورة وسيارة الإطفاء وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار .

وبالفحص تبين أن العناية الإلهية أنقذت الأهالى حيث قاموا باخلاء المنزل قبل انهياره فيما تبين من فحص اوراق المنزل أنه ملك ورثة احمد الطنطاوى و أنه لم يصدر له قرار ازالة او ترميم من قبل ولكن الانهيار جاءت نتيجة ازالة عقار مجاور أدت إلى حدوث شروح طوليه في منزلين آخرين ملك كلا من أيمن حمدي المتولى و حلمى الطنطاوى.

وبمعاينة المنزلين المجاورين للمنزل المنهار تبين وجود شروح طوليه بالمنزلين وجرى اخلاءهم من السكان وفصل جميع المرافق عنهم وتم استدعاء الإدارة الهندسية حيث تبين من المعاينة علي الطبيعة وجود شروخ طولية بالعقارين احدهما دور ارضي و5 ادوار علوية والاخر دور ارضي و3 ادوار علوية.

فيما تم الاخلاء الفوري من الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للعقارين من السكان لوجود خطوره داهمه وعمل كردون امني حول المنطقة لتنفيذ الاخلاء وتم إزالة أحدهما على الفور وجرى اجراء المعاينة علي الطبيعة للعقارات المجاورة والتي اسفرت عن عرض 3 عقارات اخري مجاورة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

ومن جانبه اوضح رئيس حي شرق المنصورة انه تم اعداد نماذج الخطورة الداهمة للعقارين المشار اليهما وتم فصل المرافق وتنفيذ الاخلاء من السكان واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حرصا حياة السكان بالمنطقة، كما تم تحرير نموذج لعقارين من العقارات الثلاثة المعروضة علي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالترميم والتدعيم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في هذا الشأن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.