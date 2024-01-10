خارجية النواب: القمة المصرية الأردنية الفلسطينية محاولة جادة لمواجهة العدوان الإسرائيلي

قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عقد قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، محاولة جادة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي تخطي الـ90 يوما.



وأضافت الجمال، أن القمة الثلاثية تأتي في توقيت مهم لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة وتوحيد الرؤى التي تدفع بإحياء المسارات السياسية لحل القضية الفلسطينية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الموقف المصري كان حازما وقويا الذي لم ولن يتغير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الرفض القاطع لفكرة التهجير القسري التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي بغطاء دولي تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية، والذي ظهر بقوة في المحافل الدولية كافة إزاء الحرب على غزة وكشف للعالم حقيقة ما تريده إسرائيل، كونها حرب إبادة تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني.