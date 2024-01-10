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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. بيراميدز يفلت من "كمين" فاركو بنقطة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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خطف فريق بيراميدز نقطة التعادل مع ضيفه فاركو في الوقت القاتل بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

تقدم  فاركو بهدفين عن عمرو جمال من ضربة جزاء. في الدقيقة 33 وسيف تقا في الدقيقة 52، وأحرز ثنائية بيراميدز أحمد توفيق وفخري لاكاي في الدقيقتين 64 و86.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب
خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود دونجا - أحمد توفيق - كريم حافظ
خط الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو
خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - كريم الطيب - إسلام عيسى - محمود أوكا، ويتواجد بيراميدز في المجموعة الثانية مع أندية فاركو وطلائع الجيش وزد إف سي.

بيراميدز وفاركو كأس رابطة الأندية المصرية جايمي باتشيكو