أميرة الجمال والغموض.. تمثال الأميرة تاكوشيت “تحفة خالدة” صنع من سبائك النحاس وزين بالمعادن الثمينة

تم العثور في عام 1880م على تمثال للأميرة تاكوشيت بالقرب من بحيرة مريوط جنوب محافظة الإسكندرية.

يتميز التمثال بصنعه من سبائك النحاس ومزين بالمعادن الثمينة، وتم تنفيذ الرداء بزخارف مطعمة بأسلوب الحفر وطرق اسلاك من معادن ثمينة فى الحفر وكلها زخارف وكتابات هيروغليفية وصور لبعض آلهة الشمال الشرقى لدلتا النيل، هذه الزخارف والصور تمثل مسقط رأس الأميرة تاكوشيت، الكاهنة.

يضم التمثال نقوشًا هيروغليفية وصورًا لبعض آلهة شمال شرق دلتا النيل، التي تمثل موطن تاكوشيت، التمثال رائع بشكل استثنائي ومصنوع بمهارةـ تصفيفة الشعر أنيقة ومتطورة، تذكرنا بعصرنا المعاصر.

تفاصيل التمثال:

تم تزيين الرداء المصاحب للتمثال باستخدام تقنيات الحفر والأسلاك المعدنية الثمينة، كما تم نقش الرسوم والكتابات الهيروغليفية، وتضمن صورًا لبعض آلهة الشمال الشرقي لدلتا النيل، ويعد هذا التمثال من أروع الأعمال الفنية في النحت والزخرفة، حيث يتميز بدقة وتناسق النقوش والتفاصيل التشريحية، خاصة في منطقة الصدر.

وفي الجانب الأيمن من الصدر، يمكن مشاهدة رسم للإله "رع حور" و"آمون رع". وفي الجهة اليسرى، يمكن مشاهدة لقبيهما "رع حور أختى نب بت" و"رع حور أختى سيد السماء".

وعلى منطقة الظهر، يمكن مشاهدة تمثيل للإله "آمون رع نب نسوت تاوى غنتى أبت سوت"، الذي يشير إلى "الإله آمون رع، سيد عروش الأرضين"، وفي المنتصف، يمكن مشاهدة قلادة معلقة على الصدر والتي تعرف باسم "الكولة"، وأسفلها تمثيل للإله.

الجدير بالذكر أن التمثال صمد أمام اختبار الزمن دون أن يصدأ أو يتغير لونه أو يفقد بريقه أو يتشقق، وهذه معجزة في حد ذاتها، وتُظهر معرفة علمية مذهلة في علم المعادن، ويعود تاريخ التمثال إلى الأسرة الخامسة والعشرين حوالي عام 670 قبل الميلاد، وكان له غرض طقوسي وجنائزي.

كان تاكوشيت يؤم الصلوات، ويقيم الاحتفالات، ويرشد المصلين، تمامًا كما يفعل الرجل في مصر القديمة، لقد كانت للمرأة المصرية مكانة وشراكة متساوية مع الرجل في كافة الجوانب، وهو وضع لم نشهده إلا في الآونة الأخيرة وفي الدول المتقدمة، والتمثال محفوظ حاليا في متحف أثينا في اليونان.

يذكر أن الأميرة تاكوشيت سيدة تميزت بكونها كاهنة دينية وأميرة في عائلتها،ولقبت بسيدة الدين، حيث استطاعت الجمع بين الثقافة الدينية والثقافة الاجتماعية، وبذلك تركت بصمة في التاريخ الفرعوني القديم.