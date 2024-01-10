الداخلية تواصل شن الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة والأسلحة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريتى أمن " أسوان – دمياط".

في نفس السياق قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو"- 2 فرد محلى وطلقة)، وتنفيذ عدد (629) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم (7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- كمية لمخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة- فرد محلى وطلقتين)، بحوزة (4 متهمين لـهم معلومات جنائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.