غفران تبدأ تصوير "المحارب" مع حسن الرداد



بدأت الفنانة "غفران" تصوير مشاهدها في مسلسل "المحارب" بطولة الفنان حسن الرداد وإخراج "شيرين عادل" ومن المقرر طرحه خلال شهر رمضان المقبل.

وتقوم غفران بشخصية أخت النجم حسن الرداد "منال" ويواجهون العديد من المشكلات سوياً خلال أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة مسلسل "محارب" أحمد زاهر وناهد السباعي وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبد المنعم ومحمود ياسين جونيور، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث المسلسل حول الشخصية التي يجسدها الفنان حسن الرداد ضمن الأحداث شخصية سائق ميكروباص تمر حياته بالعديد من الأزمات، والعمل من إنتاج أحمد السبكي، وأحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي شعبي.

وكانت غفران قد طرحت، أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم "مستفز" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكانت أخر أعمالها الفنية "سوق الكانتو" في رمضان السابق، كما شاركت عدة أعمال فنية منها مسلسلات "دهب"، "حد فاصل"، "بابلو"، الاختيار ٢ "، "الفتوة"، "فرصة تانية"، "جمال الحريم".