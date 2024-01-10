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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الرابطة.. فخري لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام فاركو

بيراميدز
بيراميدز
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يحل فريق فاركو ضيفا على بيراميدز في الخامسة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار لقاءات بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمود دونجا - أحمد توفيق - كريم حافظ

خط الوسط: سيف جعفر - وليد الكرتي - أوجو صامويل - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - عربي بهاء مانجا - صامويل أموسا - كريم الطيب - إسلام عيسى - محمود أوكا

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الثانية مع أندية فاركو  وطلائع الجيش وزد إف سي

 

 

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