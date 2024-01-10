دبلوماسي سابق يوضح أهم ملفات قمة العقبة بين مصر والأردن وفلسطين

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الزعماء الثلاثة لمصر والأردن وفلسطين سيتبادلون خلال القمة المصرية الفلسطينية الأردنية بالعقبة وجهات النظر حول نتائج مباحثاتهم مع وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، والاقتراحات الأمريكية الجديدة والمقاربات الأمريكية للتعامل مع المستقبل المرئي في قطاع غزة وفي القضية الفلسطينية بصفة عامة.

وأضاف "هريدي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية الأمريكي، خلال جولته الرابعة للمنطقة للمنطقة بعد 7 أكتوبر الماضي، زار الأردن واجتمع في رام الله مع كبار المسئولين الفلسطينيين.

وأوضح، أنه من المقرر أن يختتم وزير الخارجية الزيارة بمباحثات في مصر، ومن الأهمية بمكان أن يلتقي الزعماء الثلاثة لتقييم نتائج هذه المباحثات؛ وفي ضوء هذا التقييم يستطيعوا تنسيق مواقفهم في المرحلة القادمة وذلك بالتعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مرحلته الثالثة.

وأردف، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ما يدور في غزة يرتبط بالأمن القومي المصري بصورة مباشرة بجانب المسئولية التاريخية الملقاه على عاتق مصر بالنسبة للقضية الفلسطينية.