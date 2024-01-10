ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

لقاء أساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العراق

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الأساقفة في يوم الاربعاء ١٠ يناير في ابرشية حدياب/عنكاوة، وتباحثوا بإسهاب أوضاع أبرشياتهم والأوضاع العامة، وشدد الأساقفة على الروابط الأخوية فيما بينهم ووحدتهم في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تواجهها كنيستنا.

وقدموا التهاني لمار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم، بمناسبة السنة الجديدة متمنين له دوام الصحة لخدمة الكنيسة.

كما قدموا التهاني لأبناء وبنات أبرشياتهم متمنين لهم الازدهار الروحي ومتضرعين إلى الرب ان يمطر عليهم بركاته ونعمه في هذه السنة الجديدة.

أقباط أقباط الإرثوذكس