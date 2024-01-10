لقاء أساقفة الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العراق

التقى الأساقفة في يوم الاربعاء ١٠ يناير في ابرشية حدياب/عنكاوة، وتباحثوا بإسهاب أوضاع أبرشياتهم والأوضاع العامة، وشدد الأساقفة على الروابط الأخوية فيما بينهم ووحدتهم في مواجهة كل الصعاب والتحديات التي تواجهها كنيستنا.

وقدموا التهاني لمار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم، بمناسبة السنة الجديدة متمنين له دوام الصحة لخدمة الكنيسة.

كما قدموا التهاني لأبناء وبنات أبرشياتهم متمنين لهم الازدهار الروحي ومتضرعين إلى الرب ان يمطر عليهم بركاته ونعمه في هذه السنة الجديدة.