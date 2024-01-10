وزير الدفاع الإيطالي يؤكد مجددًا دعمه الثابت لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، اليوم الأربعاء، إن إيطاليا تواصل دعم أوكرانيا بقوة في الحرب التي اندلعت في فبراير 2022.

وأضاف وزير الدفاع الإيطالي أمام مجلس النواب بالبرلمان الإيطالي: "أن دعمنا لأوكرانيا يظل قويًا ودون تغيير على الإطلاق"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

واعتمد مجلس الوزراء الإيطالي قانونا يمدد حتى نهاية عام 2024 إمداد أوكرانيا بـ "الوسائل والعتاد والمعدات" لدعم الجهود العسكرية ضد روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان إن الإمدادات ستشمل أسلحة ومولدات كهرباء و"كل ما هو ضروري لدعم العمليات العسكرية لحماية السكان المدنيين العزل".