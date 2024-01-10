"وعظ جنوب سيناء" في استضافة مجلس مدينة الطور

استضاف مجلس مدينة طور سيناء، اليوم الأربعاء، الشيخ مصطفى عبد الرازق، واعظ عام المدينة، في ندوة دينية تثقيفية بقاعة المجلس، بمشاركة العشرات من العاملين بالمجلس.

أقيمت الندوة تحت رعاية اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وإشراف مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء.

استعرض الشيخ مصطفى عبد الرازق أحكام الصداقة والمجالسة، مشيرًا إلى أن القران الكريم أكد أهمية الصحبة الطيبة وأنها من أسباب الفوز في الدنيا والآخرة، مشددًا على حسن اختيار الصديق مسترشدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل".. رواه أحمد، والترمذي، وأبو داود، والبيهقي “، كما استرشد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ”سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا".

وفي سياق آخر تابع مبروك الغمريني رئيس مركز ومدينة طور سيناء، أعمال النظافة في أحياء وميادين العاصمة المختلفة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

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