برلمانية : فحوصات ما قبل الزواج خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، إن توسع الحكومة في تنفيذ المبادرة الرئاسية بالفحص المبكر للمقبلين على الزواج، بمثابة دليل قوي على نجاح هذه المبادرة الرئاسية للقضاء على جميع المشكلات التى تواجه المقبلين على الزواج بصفة .

وأوضحت رشاد ، في تصريحات صحفية لها، أن فحوصات ما قبل الزواج مهمة للغاية نظرا لوجود أمراض وراثية مثل السكر والضغط والقلب ولا بد من العلم بها قبل الزواج.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن إجراء فحوصات ما قبل الزواج، خط الدفاع الأول لتأمين الأسرة، فإصابة أي فرد بمرض ما سيؤثر بالسلب على سعادة واستقرار هذا الكيان الجديد.

ولفتت النائبة هند رشاد ، إلى أن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهم في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهم.

يشار إلى أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ في إطار متابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج.

وخلال اللقاء، أشار وزير الصحة إلى أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم المقبلون على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، وذلك بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، في إطار الاستبيان النفسي وضمان السرية والخصوصية، والمتابعة والاحالة لتلقي العلاج.

وفيما يتعلق بنتائج المبادرة، فأشار الوزير إلى أن إجمالي الحالات التي تم فحصها وصل إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك من خلال الكشف على الأمراض غير السارية، والأمراض المُعدية والأمراض المنتقلة جنسيا، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، فضلا عن الصحة الإنجابية.