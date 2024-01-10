رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يتابع تدريبات الترقي للمعلمين

تابع محمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، قاعة التدريب لمعلمي ومعلمات المعاهد الأزهرية، لأعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحتهما التنفيذية لمن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 31/12/2022 وذلك خلال شهري يناير وفبراير 2024 بمقر قاعة اجتماعات ديوان عام المنطقة وإدارة بئر العبد التعليمية تخفيفا وتيسيرا على المعلمين.

وأوضح رئيس المنطقة أنه يمكن للمعلمين المستهدفين، معرفة مقر التدريب و ميعاده ومدته بأحد الطرق الآتية: (الاستعلام إلكترونيًّا عن طريق البوابة الالكترونية برقم الكود الخاص بكل معلم، أو عن طريق رسائل sms المرسلة للمعلمين.)

وتابع: علي المتدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط والتعليمات التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة نحو ترتيب الجلوس والهدوء ومراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام (مدة البرنامج التدريبي لكل معلم)، استلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.