محافظ أسوان يتابع نسب تنفيذ 21 مشروعا في قرية وادي عبادي بإدفو

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على استمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب التنفيذ الجارية بمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة)، موجها بضرورة بتكثيف الجهود والتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات المعنية لإزالة كافة المعوقات والمشكلات أولاً بأول وتلافى جميع الملاحظات المرصودة وضمان الانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بجميع القرى والنجوع المستهدفة .

وأكد اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجارية بقرية وادى عبادى بمركز إدفو بإجمالى 21 مشروعا تستهدف خدمة 24 ألف مواطن ومواطنة موزعين على 31 قرية فرعية ونجع وتابع .

وأشار إلى أنه تم تفقد 6 مشروعات تم الإنتهاء منها بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء وتوسيع وصيانة عدد 3 مدارس، وأيضاً إنشاء مكتب للبريد ومجمع للخدمات ، بجانب إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب .

كما أوضح اللواء ياسر عبدالشافى بأنه تم تفقد عدد 9 مشروعات وصلت نسب التنفيذ فيها ما بين 90 % إلى 97 % وتضم مشروعات إنشاء المجمع الزراعى وعدد 2 مركز شباب ، بجانب 4 مشروعات خاصة بخطوط ومحطات المياه والصرف الصحى .

ولفت إلى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وإنشاء مركز لتنمية الأسرة والطفولة ومركز للشباب ، علاوة على إنشاء محطة للمعالجة الثلاثية ومحطتين للرفع .

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات المحافظ بسرعة سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى لرفع معدلات الإنجاز، مع الإهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام ومراعاة وضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الإنشاء بمواقع العمل ، فضلاً عن إعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

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