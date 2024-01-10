طقس الإسكندرية: توقعات بسقوط أمطار شديدة واضطراب في حركة الملاحة البحرية

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم تكاثر السحب المنخفضة استعدادًا لسقوط أمطار من متوسطة إلى شديدة طوال البوم على فترات متفاوتة، وتزداد سرعة الرياح اليوم لتصل إلى 50كم/ ساعة، مع توقعات بزيادة نسبتها مما يسبب إحساس بيرودة الطقس وخصوصًا في ساعات الليل، لتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 درجة مئوية.

وتستعد الإسكندرية لاستقبال نوة جديدة خلال شهر يناير وهي نوة الفيضة الكبرى، وهي نوة تحمل رياح جنوبية غربية، تحمل أمطار شديدة، وتستمر لمدة 6 أيام، وتنخفض درجات الحرارة بها من اثنين إلى ثلاث درجات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها على صفحة الرسمية على موقع فيس بوك، وجود أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، تزامنًا مع نشاط رياح، اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

كما متوقع غدا تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، الممطرة على مناطق من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار أمطار متفاوتة الشدة، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ أمطار، ونشاط الرياح يعمل ايضا على مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.