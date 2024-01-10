إعلان حالة الطوارئ بالإسكندرية استعدادا لنوة الشتاء

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، البدء برفع حالة الاستعدادات القصوى داخل الشركة، وذلك لاستقبال نوة الشتاء القادمة وتوقعات الأرصاد الجوية بسقوط أمطار.

من المتوقع أن تشهد الإسكندرية اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى شديدة في فترة الظهيرة وحتى مساء اليوم على فترات متباعدة، يصاحب هذه الأمطار رياح تصل سرعتها إلى 70كم/ ساعة، وهذا ما سوف يسبب الشعور بالبرودة طوال الوقت، مع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وارتفاع أمواجه لتصل إلى 3.5 متر مربع.

وأوضح “نافع”: انه بناء على ذلك تم نشر سيارات رفع المياه والبدلات وتطهير الشنايش، والعمل على تقليل مناسيب بيارات داخل محطات المياه، وتم وقف بدل الراحات والإجازات لكافة العاملين في الشركة، وأيضا تواجد الرؤساء على مدار اليوم في مناطق عملهم المختلفة، ومتابعة سير عنل السيارات في شوارع الإسكندرية وميادينها، والتأكد من عدم وجوي أي شكاوى أو مشاكل قد تواجه الشبكات أو العمال، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وعن سيارات رفع مياه قد تمركزت ما يقارب من ١٨٢ سيارة، في عدة مناطق مختلفة داخل المحافظة، من احل جمع المياه بشكل سريع قبل تراكمها والتسبب في ازدحام مروري، والتنبيه على كافة العاملين بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين.