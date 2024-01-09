مقتل عناصر إجرامية شديدة الخطورة في السويس بحوزتهما مواد مخدرة بـ50 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل إثنين من أخطر العناصر الإجرامية، خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بالسويس، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قدرت قيمتها المالية بـ50 مليون جنيه.



وقالت الداخلية فى بيانًا لها، إنه جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام (إثنين من أخطر العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة - سبق إتهامهما فى العديد من القضايا) تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها على عملائهما.

وبإستهدافهما بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتم السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على (100 كيلو جرام لمخدر الشابو – 2 بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار)، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (50،000،000 خمسون مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.