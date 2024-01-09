منظمة إسبانية: مقتل وفقدان نحو 6618 مهاجرًا خلال 2023

قالت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية في إسبانيا، إن عددًا لا يقل عن 6618 مهاجرًا لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال العام الماضي، لدى محاولتهم الوصول إلى البلاد.

ووفقًا لما نقلته قناة "فرانس 24"، أدانت المنظمة، هذه الأرقام المأساوية، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، معبرة عن استيائها من سياسات الدول التي يأتي منها هؤلاء المهاجرون.

ودعت إلى ضرورة تعزيز مراقبة الهجرة وضمان حماية حقوق الأفراد الذين يسعون لبناء حياة أفضل في أوروبا، مشيرة إلى نقص الموارد المتاحة لفرق الإنقاذ.

يجدر بالذكر أن المنظمة الدولية للهجرة، استنادًا إلى شهادات غير مباشرة ومقالات، قد سجلت أكثر من 1200 حالة وفاة أو فقدان أثناء رحلات الهجرة إلى إسبانيا.