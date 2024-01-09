كأس الرابطة الإنجليزية.. سترلينج يقود هجوم تشيلسي أمام ميدلزبره في نصف النهائي

أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيله لاعبيه لمواجهة مضيفه ميدلزبره، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويعتمد بوكيتينو في هذه المباراة على تشكيله الأساسي، وذلك في محاولة لتحقيق الفوز ووضع قدم في المباراة النهائية للبطولة، حيث يقود هجوم الفريق الثنائي رحيم سترلينج ونوني مادويكي، حيث يسعى الثنائي إلى تسجيل الأهداف وقيادة الفريق للفوز.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

خط الدفاع: ليفي كولويل - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - مالو جوستو

خط الوسط: كول بالمير - إنزو فرنانديز - كونور كالاغر - مويسيس كايسيدو

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نوني مادويكي

وتأهل تشيلسي إلى نصف النهائي بعد نجاحه في إقصاء بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، فيما تأهل ميدلزبره إلى نصف النهائي بعد نجاحه في إقصاء بورت فايل.