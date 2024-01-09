مفاجأة.. ابتكار بديل طبي لحقن الأنسولين

نجح فريق من الباحثين في تطوير منتج دوائي يمكن أن يحل محل حقن الأنسولين للأشخاص المصابين بمرض السكري، وهي خطوة جديدة نحو تقليل الحاجة إلى حقن الأنسولين على مدار الساعة من خلال بحث جديد حول كيفية تنظيم الخلايا المنتجة للأنسولين، ويمكن أن تتجدد الخلايا الموجودة في البنكرياس.

تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال تطوير خلايا بيتا البنكرياسية، التي تولد الأنسجة المبطنة للقنوات البنكرياسية، لتحفيز وظيفة خلايا بيتا التي غالبًا ما تكون غير فعالة أو مفقودة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

وتمت دراسة استخدامات دواء يستهدف إنزيم ZH2 في الأنسجة البشرية من قبل فريق من معهد بيكر للقلب والسكري في أستراليا، وذلك لتحديد إمكانية استخدامه في علاج بعض الأمراض.

ويتحكم هذا الإنزيم عادة في تطور المرض، ولكن يمكن استخدام الدواء المستهدف لهذا الإنزيم لعلاج بعض الأمراض المرتبطة بالإنزيم، مثل بعض أنواع السرطان وبعض الأمراض الوراثية.

ويمكن لهذا الدواء أن يعمل على توفير الفحوصات البيولوجية الهامة للنمو والحماية من التطور المرضي والمضاعفات الناتجة عنه. ومع تطور الدراسات في هذا المجال، يمكن أن يكون للدواء دور كبير في علاج الأمراض في المستقبل.

وتوصل فريق من العلماء في جامعة كاليفورنيا إلى اكتشاف جديد يساعد في تطوير علاج لمرض السكري من النوع الأول، وهو مرض مزمن يتطلب الحقن المنتظمة للأنسولين، حيث تمكن الفريق من تحويل الخلايا العادية إلى خلايا بيتا المسؤولة عن إنتاج الأنسولين في الجسم، وذلك بواسطة استخدام بروتين يسمى Pdx1 الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الخلايا البيتا، يذكر أن هذه العملية تتم في المختبر وليس في الجسم، ما يعني أنها آمنة ولا تتطلب حقن الأنسولين بشكل منتظم.