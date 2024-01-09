مدحت العدل يفجر مفاجأة حول تراث أم كلثوم

كشف الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنيين والناشرين المصرية، مفاجآت جديدة حول تراث كوكب الشرق أم كلثوم، والأزمة الأخيرة التي أثيرت حوله، مؤكدا أن الجمعية عقدت مؤتمرا صحفيا حول تراث السيدة أم كلثوم فى هذا التوقيت، لإدعاء إحدى الشركات الخاصة ملكيتها لتراثها وأغانى أخرى، وهو ما أحدث لبسا لدى البعض.

وقال “العدل” فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز":" بدأ الأمر ببيان نوضح فيه أن على الجميع إحترام حقوق الناشرين والمؤلفين، ومن يستخدم أى تراث فنى عليه الرجوع إلى الورثة وطلب الإذن من الجمعية، إلى جانب حق الورثة فى العائد المادى".

واختتم : "ردت إحدى الشركات الخاصة ببيان ملكيتها لتراث أم كلثوم وغيرها من الفنانين، وده مش حقيقى، عشان كده كان لازم نوضح فى مؤتمر صحفى وبحضور أصحاب الحق الأصيل شركة صوت القاهرة، والتى تملك توكيلات من السيدة أم كلثوم شخصيا، وتوكيلات من ورثة عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.

يذكر أن المؤتمر الصحفى حضره كلا من الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، والدكتور حسام لطفى المستشار القانوني للجمعية، وناديه مبروك رئيس شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والفنان عمرو مصطفى.