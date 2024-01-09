دكتوراه تناقش العوامل المؤثرة في الرسالة الإعلامية لوزارة الطيران

شهدت كلية البنات للآداب والعلوم بجامعة عين شمس، اليوم، مناقشة رسالة دكتوراه، مقدمة من الباحثة رانيا عبد الرحمن عبد الحكيم، بعنوان "الأبعاد المؤثرة في جودة الأنشطة الاتصالية لوزارة الطيران المدني في مصر"، والتي أعدها تحت إشراف دكتور اعتماد محمد ودكتور وائل اسماعيل ودكتورة ليديا صفوت، الأساتذة بكلية البنات.

جانب من المناقشة

وأمام لجنة المناقشة والحكم التي ضمت الدكتورة إيناس عبد الحميد والدكتورة دينا مفيد، استعرضت الباحثة الأبعاد المؤثرة في جودة الأنشطة التي تقوم بها إدارات العلاقات العامة بوزارة الطيران المدني، موضحة أن الدراسة تهدف الى الكشف عن أنماط تلك الأنشطة والعوامل المؤثرة في جودتها والتعرف على الملامح التنظيمية لادارة العلاقات العامة ثم التعرف على رؤية الجمهور حول جودة الأنشطة ورؤية القائمين عليها نحو تطويرها.

وخلصت الدراسة الى عدد من التوصيات والنتائج منها أن البنية التنظيمية لوزارة الطيران والتي تفرض عليها التعامل مع متغيرات محلية وعالمية كثيرة هى نفسها تجبر القائمين على أنشطة الاتصال في الوزارة على الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي وفقا للمواصفات والمعايير الدولية وهو ما ينعكس بشكل واضح على أداء هؤلاء القائمين بالاتصال في الوزارة وشركاتها التابعة.

كذلك اعتمد مضمون مواقع المؤسسات الإلكترونية على الأشكال المقروءة عند طرحه لجوانب الأنشطة الاتصالية أكثر من الأشكال المرئية التي تم توظيفها بشكل تقليدي، وجاء في المرتبة الأولى بنسبة ٨٤٪؜ زيادة قدرة الوزارة على الاتصال التفاعلي مع عملائها، وسهولة استخدامه للموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للوزارة وبنسبه ٥٩٪؜ بناء سمعة المؤسسة من خلال أدوات الشبكة الترويجية من منتديات ومدونات وبريد إلكتروني.

الباحثة رانيا عبد الرحمن

وعن العوامل المؤثرة في جودة الأنشطة الاتصالية وآثارها على الجمهور أجمعت حالات الدراسة على وجود عدة عوامل تؤثر في فاعلية النشاط الاتصالي، وتؤثر في الوعي العام مثل التنوع الثقافي، ورصد المعوقات، وبعض العوامل الإدارية والتقنية داخل المؤسسة كما تضمنت النتائج أن ضعف استخدام الأشكال الحوارية التي أوجدها الإعلام الجديد تؤثر أيضا في الرسالة بجانب عدم وجود تحديث لمضمون قضايا وبرامج الأنشطة الاتصالية، بالإضافة إلى وجود الأشكال الإعلامية التقليدية.