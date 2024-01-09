قيادي بمستقبل وطن: الدولة لديها رغبة في تطوير الصناعات خاصة البلاستيكية

قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن صناعة البلاستيك من أهم الصناعات في مصر والعالم، ومع اهتمام الجمهورية الجديدة بقطاع الصناعة أصبحت هناك معارض لكافة الصناعة وتحظي بمشاركة دولية كبيرة.

وأضاف الحبال على هامش مشاركته اليوم مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من معرض ايجى بلاست ومعرض بلاستيكس اللذين يقامان بمركز مصر للمعارض لمدة 4 أيام، أن المعرض يعد أضخم حدث تشهده الصناعات البلاستيكية في الشرق الأوسط في بداية العام الجديد، مؤكدا أن المعرض فرصة لاكتشاف المعروضات المتطورة التي تجسد التطورات الصناعية.

ولفت القيادي بمستقبل وطن، إلى أن المعرض فرصة عظيمة لشركات صناعات البلاستيك بالمنطقة بالإضافة إلى الشركات التى تستهدف أسواق صناعات البلاستيك بالشرق الأوسط وأفريقيا .

وأوضح الحبال أن الفترة القادمة ستظهر نمو اقتصادي كبير في ظل رغبة الدولة المصرية في تطوير كافة الصناعات وخاصة الصناعات البلاستيكية،مؤكدا أن التطور الصناعي سيشهد دعم في كافة الاتجاهات، خاصة ان مصر تعتبر بوابة استثمار إفريقيا وان السوق الإفريقي يحتاج إلى الصناعات المصرية.

وأشار المهندس تامر الحبال إلى أن المعرض فرصة للتواصل مع مجموعة متنوعة من متخصصي صناعة البلاستيك، بما في ذلك المصنعين والمصدرين والمستوردين والتجار والموزعين ومعالجي البلاستيك والخبراء في مجالات التعبئة والتغليف، ووضع العلامات التجارية، والطباعة، بالإضافة إلى خبراء آخرين في صناعة البلاستيك، و تواصل مع خبراء الصناعة والأقران والشركاء المحتملين.