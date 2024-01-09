وزيرة الخارجية الألمانية تزور الجرحي الفلسطينيين في مستشفى العريش العام

زارت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، الجرحي الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفي العريش العام، برفقة اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور احمد منصور، مدير عام المستشفى.

وقام المحافظ وبرفقته مندوب وزارة الصحة ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومدير عام المستشفي باستعراض الجهود المصرية المبذولة في إستقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصريه ،والتنسيق بين وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية،فضلا عن الخدمات المقدمة للجرحي والمرافقين الفلسطينيين من قبل الجهات المصرية وتقديم الدعم النفسي لهم، مؤكدين علي إستقبال أكثر من 1500 جريح ومصاب فلسطيني منذ بداية الأحداث في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، إن زيارتها إلى محافظة شمال سيناء لتفقد المساعدات وزيارة الجرحى الفلسطينيين والاطلاع على الدور الكبير الذي تقوم به مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدمت وزيرة الخارجية الألمانية الشكر إلي وزارة الصحة المصرية والأطباء المصريين علي إستقبال وعلاج الجرحي الفلسطينيين في مختلف المحافظات المصرية.

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية على ضرورة فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال المساعدات بشكل أسرع، مؤكدة على قيام ألمانيا بدعم وصول سريع وكبير من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل اليوم، أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية خلال وصولها إلى مطار العريش الدولي، على متن طائره قادمه من القاهرة.