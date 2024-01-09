العثور على جثة جواهرجي في أحد المصارف بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من العثور على جثة جواهرجي مبلغ باختفائه؛ وذلك في أحد المصارف بطريق البحارة، وتم انتشال الجثمان ونقلها إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثة طافية على أحد المصارف في طريق البحارة بدائرة أبو النمرس، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والكشف عن ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثمان جواهرجي الجيزة المبلغ باختفائه، يرتدي كامل ملابسه، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.