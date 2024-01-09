نائبة بالشيوخ تطالب بدخول خريجي المدارس التكنولوجية التطبيقية الكليات دون اختبارات المعادلة

قالت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، إن المدارس التكنولوجية التطبيقية واحدة من أهم الانجازات في التعليم الفني حيث أنها تعد مسار هام موازي للتعليم الثانوي العام ، ويحقق دخول أسرع إلى سوق العمل خاصة مع الشراكات مع القطاع الخاص وهي أحد الخطوات الهامة جدا نحو تغيير ثقافه المجتمع للتعليم الفني والعمل الفني بشكل عام .



جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.



وأَضافت النائبة راجية الفقي " وصل التنسيق العام الماضي ٢٠٢٣ إلى ٩٣% للالتحاق ببعض المدارس مما يعكس مدى إقبال الطلبة والأهالي على دخول هذه المدارس ، وثقتهم فيما تقدمه لهم الدولة من توفير فرص ومجالات عمل تتماشى مع العصر الحديث ، ولكن التهديد الذي من الممكن أن يؤثر على نجاح تلك التجربة ، وتحقيق المستهدف منها هو عدم الحفاظ على أحقية وأولويه خريجي تلك المدارس من المتفوقين في الالتحاق بالكليات التكنولوجيه والمعاهد الفنية .

وقالت: حيث أنه على الطالب اجتياز امتحان معادلة والذي لا تتعدى نسبه اجتيازه ١% حتى يستطيع الطالب دخول الجامعة، مضيفة " إذن أين هو الفرق أو الميزة التي يحصل عليها خريجي المدرسة التكنولوجية عن خريجي الدبلوم الفني والذي التحق بالمدرسة الفنية بمجموع لا يتجاوز ٥٥%.

وتابعت: السؤال لماذا لا يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والقطاع الخاص ووزارة التعليم الفني لمراجعه المناهج ، حتى يكون من حق خريجي المدرسة التكنولوجية التقديم مباشرة للجامعة دون الحاجه لاجتياز اختبار اخر خاص بالمعادلة ، والذي يمثل عقبه في طريق طالب متفوق يستحق أن يأخذ فرصه لاستكمال دراسته الفنية ، وأيضا حتى نحافظ على تميز ونجاح فكرة التعليم الفني بشكل عام.

