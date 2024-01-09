تنفيذ مكساج 3 أفلام جديدة بأستديو الدولبي بالإنتاج الإعلامي

قام استديو الدولبي أتموس بمدينة الإنتاج الإعلامي بتنفيذ أعمال مكساج الصوت لثلاث أفلام روائية جديدة , ويأتي ذلك في إطار حرص صناع الأفلام السينمائية علي إتمام عمليات تسجيل الصوت بأعلي درجات الجودة والنقاء ووفقاً للمواصفات العالمية، وهي التقنيات التي ينفرد بتقديمها أستديو الدولبي بالمدينة والذي يعد الأحدث في العالم في مجالات مكساج الصوت، وأحد أهم المراكز المتخصصة في هذا الشأن في الوطن العربي والمعتمد من شركة دولبي العالمية , وهذه الأفلام هي "الإسكندراني" للمخرج خالد يوسف وتأليف الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

ويعرض حالياً بدور العرض السينمائي , وفيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس سيناريو وحوار وائل حمدي , وهو معالجة سينمائية معاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبدالقدوس والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي 1972 , وتم عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بمدينة جدة, والفيلم الثالث"ليه تعيشها لوحدك" للمخرج حسام الجوهري وتأليف أحمد عزيز والمعروض حاليا بدور العرض .

وتجدر الإشارة إلي أن أستديو الدولبي أتموس , يضم قاعة عرض سينمائي مزودة بأحدث الأجهزة , التي يتم من خلالها تنفيذ عمليات المكساج والتسجيل الصوتي, ويشرف عليه مجموعة مميزة من المهندسين والفنيين المتخصصين في هذا المجال , وقد ساهم الأستديو منذ إنشائه بتنفيذ مكساج العديد من الأفلام الروائية والتسجيلية .