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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

من بينها 8 آلاف عملية.. إنجازات مستشفى "رمد المنصورة " النوعى التخصصى

جانب من جولات وكيل
جانب من جولات وكيل وزارة الصحة فى مستشفى رمد المنصورة
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أشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة بمستوى الخدمات التى قدمتها مستشفى رمد المنصورة خلال العام الماضى 2023 والتى تضمنت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة ومرورًا بالخدمات التشخيصية المعمل والأشعة ووصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى والمتقدمة وذات المهارة أو الطابع الخاص.

و كشفت الدكتورة عبير عبد القادر مدير المستشفى أنه تم خلال العام الماضى استقبال 154 ألف 517 مريضاً من بينهم  134187 مريضاً  بالعيادات الخارجية واستقبلت عيادة الشبكية 4647 حالة و عيادتى الحول والاطفال نحو  4364 مريضاً علاوة على  1374 مريضاً بعيادة الجلوكوما  1611 مريضاً بتجميل العيون. كما بلغ عدد حالات الطوارىء التى استقبلتها المستشفى نحو 8062 حالة وتم التعامل معها فى الحال .

وعلى صعيد العمليات الجراحية أوضحت مدير مستشفى الرمد , أنه جرى اجراء 8 آلاف و 765 عملية كبرى و متوسطه و صغرى شملت 1106 عملية كبرى و 1797 عملية متوسطه شملت 662 حالة حقن شبكية إلى جانب و 5892 عملية صغرى . لافتة إلى أنه جرى خلال شهر ديسمبر الماضى اجراء العملية رقم 49 ترقيع قرنية بالاضافه الى المشاركة فى عدد من القوافل الطبية بالقرى الاكثر احتياجات سواء فى الدقهلية أو المحافظات الأخرى وكذا قوافل شمال سيناء .

و أضافت عبد القادر انه فى إطار رفع الكفاءة المهنية للكوادر الطبية بالمستشفى فقد تم عقد العديد من الأنشطة العلمية والمحاضرات العلمية شملت كورس مكثف لأطباء العيون فى الجراحات الانكسارية المتطورة إلى جانب  دورة تدريبية فى فحوصات وامراض العيون تحت إشراف الإدارة العامة لطب العيون بوزارة الصحة فضلاً عن استضافة عدة دورات تدريبية من ادارة التدريب ومن مديرية الشئون الصحية بالدقهلية وكذا محاضرات علمية للتمريض شملت سياسة التسجيل التمريضى والرعاية التمريضية والتعامل مع حالات التسمم والعلاقات الحيوية و انعاش القلب الرئوى وغسيل الأيدي ومعايير وأمن وسلامة المريض والعناية التمريضية لمريض غيبوبة السكر والعناية التمريضية لمريض بعد العمليات الجراحية.

وأشارت إلى أن المستشفى شملت اعمال تطوير واصلاح موتور التعقيم بالجهود الذاتية وتفعيل نموذج  cpr  والعينات المستأصلة فى العمليات وتفعيل عيادة القرنية المخروطية فضلاً عن استلام 7 أجهزة من الوزارة   لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى .

جدير بالذكر أن مستشفى  رمد المنصورة هى المستشفى النوعى التخصصى الوحيد فى مجال طب وجراحة العيون التابعة لمديرية الشئون الصحية وتخدم محافظة الدقهلية وعدد من المحافظات المجاورة  والمستشفى والمقامة على مساحة 10000 متر مربع وتضم 60 سرير منهم 36 سرير مجانى و 24 سرير اقتصادى وتستقبل طوارىء 4 أيام فى الاسبوع وهى ايام السبت والاثنين والاربعاء والجمعه ويوجد بها قسم خاص لمكافحة عدوى العين.

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