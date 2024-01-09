وزارة العمل: ختام برنامج تدريبي للفتيات.. وتوعية بالسلامة والصحة المهنية لعمال بالوادي الجديد

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد نظمت فعاليات اختبارات نهاية الدورة التدريبية المجانية علي مهنة التفصيل والخياطة لعدد 11 من الفتيات بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالقرى على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وكذلك تنظيم مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى الخارجة التخصصي بمدينة الخارجة بالوادى الجديد وبحضور عدد 53 من العاملين بالمستشفى تحت عنوان: سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها، وكيفية تشكيل لجان السلامه والصحه المهنية بالمنشآت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية (طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

وأفاد أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات لتوفير مناخ عمل آمن ، وكذلك توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب بالمحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم ، وأضاف مدير المديرية ، انه جرى خلال الندوة عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين بالمستشفى وكذا تأمين بيئة العمل ، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، كما تأتى فعاليات نهاية الدورة التدريبية للفتيات فى ضوء الاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.

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