رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان

أجرى الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق جولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١/٩ بالجامعة الأهلية بمدينة العاشر من رمضان وذلك تزامناً مع انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي الحالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وقد رافقه بالجولة الدكتور هشام محمد فوزى عميد القطاعات بالجامعة الأهلية، ود.جمال الفقى مدير البرامج للقطاع الهندسى بالجامعة والدكتورة نادية محمد طه عميد كلية تمريض الزقازيق ومدير برنامج التمريض بالجامعة الأهلية.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور خالد الدرندلى على سير الامتحانات بثلاثة برامج بالجامعة لطلاب السنة الجامعية الأولى وهى برنامج الذكاء الاصطناعي والذى بلغ عدد طلابه ١١٨ طالبًا وبرنامج المعلوماتية الطبية والذى يضم ٩٨ طالباً وبرنامج نظم معلومات الطيران والذى يشمل ١٣٧ طالبًا.

كما تأكد رئيس الجامعة من مدى توافر حزمة الإجراءات التى أعدتها الجامعة لتهيئة أجواء مناسبة للطلاب أثناء تأديتهم لامتحانات الفصل الدراسى الأول من خلال توفير طاقة استيعابية ملائمة بقاعات الاختبارات بشكل منظم يوفر كافة سبل الراحة للطلاب ويساعدهم على التركيز وبما يضمن أداء الامتحان دون أى معوقات ويوفر انضباط اللجان، وفقاً للقواعد المنظمة للامتحانات.

وعقب الجولة التفقدية عقد د.خالد الدرندلى اجتماعًا، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بجامعة الزقازيق الأهلية، والكشف عن سبل التطوير المستمر التى تعتمدها الجامعة ، وكذلك رصد أبرز احتياجاتها وما يواجهها من تحديات خلال الفترة المقبلة وسبل حلها.

هذا وقد أكد الدكتور خالد الدرندلى دعمه الكامل للجامعة بكافة الوسائل المتاحة التى تسهم فى الارتقاء بجميع قطاعات وبرامج الجامعة. مشيدًا بالجهود التى تبذلها جامعة الزقازيق الأهلية من أجل تطوير العملية التعليمية والارتقاء بكافة جوانبها لخدمة أبنائها الطلاب، كما كلف سيادته بسرعة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية.

وجدير بالذكر أن الاجتماع جاء بحضور د.هشام فوزى عميد القطاعات بالجامعة الأهلية ، ود.جمال الفقى مدير البرامج للقطاع الهندسى ، ود.أسامة جابر مدير برنامج الطب البشرى ، ود.نادية محمد طه مدير برنامج التمريض ،د.نجلاء فتحى مستشار رئيس الجامعة للتصنيف الدولى وتطوير الأداء الجامعى ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق ، ود.هانى الباسوسى مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية ، ود.حسين الدواش مدير برنامج جراحة الفم والأسنان ، ود.أحمد جمعة عبد الغنى مدير برنامج التجارة ومستشار رئيس الجامعة للسياسات والشئون الاقتصادية ، و د.هانى الباسوسى مدير برنامج الصيدلة الإكلينيكية ، و د.نورهان صباح منسق برنامج الطب والجراحة.