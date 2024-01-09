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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفصائل الفلسطينية: استهداف 4 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم في خبر لها، أن الفصائل الفلسطينية أكد استهدافها 4 جنود إسرائيليين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

فيما دمرت الفصائل الفلسطينية دبابة "ميركافا" إسرائيلية، وأشعلت النيران فيها، جنوب مدينة خان يونس.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا لليوم الـ95 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

القاهرة الاخبارية الفصائل الفلسطينية إسرائيل مخيم البريج قطاع غزة