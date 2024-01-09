"تعليم سوهاج" تشارك في فعاليات ورشة عمل تميز المعلم بالأقصر

شارك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، في فعاليات ورشة عمل مبادرة تميز المعلم بمحافظة الأقصر بحضور الدكتورة راندة شاهين مدير عام الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم والدكتورة حبيبه بركات مدير الإدارة العامة للتعليم الابتدائي بالوزارة ومشاركه مديري مديريات محافظة أسوان وقنا ومديري إدارات التعليم الابتدائي المركزية وموجهي عموم المواد الدراسية المختلفة بالمديريات المشاركة.

وجاء ذلك في إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية ورفع الكفاءة المهنية وتطوير قدرات معلمي المدارس الابتدائية لدعم وتحسين العملية التعليمية للطلاب.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة ووزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية ورفع الكفاءة المهنية وتطوير قدرات معلمي المدارس الابتدائية لدعم وتحسين العملية التعليمية للطلاب

وتأتي مبادرة تميز المعلم ضمن مشروع مدته خمس سنوات ( ٢٠٢٢-٢٠٢٧) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) والتي ينفذها مركز تطوير التعليم (EDC) بهدف تحسين جودة وتأهيل المعلمين أثناء دراستهم في الجامعات المصرية بما يلبى احتياجات وزارة التربية والتعليم ومتطلبات النظام التعليمي الجديد.

وأكد وكيل الوزارة، أن الورشة ارتكزت على مناقشة التحديات والحلول المقترحة لدعم التواصل والتعاون والتنسيق الكامل والمستمر بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بهدف دعم تطبيق منظومه التعليم الجديدة من خلال مجموعة من المعارف والمهارات الواجب اكتسابها لدى معلمي المرحلة الابتدائية خلال دراستهم بالكلية لتمكين الخرجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد.

وضم وفد سوهاج المشارك في ورشة عمل مبادرة تميز المعلم الأستاذ فاضل النحاس مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بديوان المديرية وصفاء عبد المحسن خليل موجه عام العلوم وعبد الفتاح العدوى موجه عام اللغة العربية وأسامة عبدالجليل موجه عام الرياضيات والدكتور اسامه محمود مكى موجه عام اللغة الإنجليزية.