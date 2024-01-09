بالصور.. عميد العلوم الأزهرية بجنوب سيناء يتابع سير امتحانات نصف العام

تابع الأستاذ الدكتور نصر الدين خضري، عميد كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وذلك بمقر الكلية في العاصمة طور سيناء، رافقه الأستاذ الدكتور هشام عبدالسلام، وكيل الكلية.

وأكد الدكتور نصرالدين خضري أحمد، عميد الكلية، لـ"البوابة نيوز" أن الأمور تسير على قدم وساق ولايوجد ما يعكر صفوها، وسط الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للامتحانات، وموجها بتوفير الجو الهادئ للطلاب باللجان.

وأشار خضري إلى أن أعمال التصحيح تجرى أولًا بأول وفق الجدول الذي أعدته إدارة الكلية؛ حتى يتمكن الكنترول برئاسة الدكتور مجدي النجدي، من إنهاء واستخراج النتيجة فور الانتهاء من التصحيح.

وفي سياق آخر، وفي إطار حرص إدارة كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء على التواصل مع جميع أطياف المجتمع المحيط، زار وفد من إدارة الكلية برئاسة الأستاذ الدكتور نصرالدين خضري أحمد، عميد الكلية، كنيسة موسى النبي بطور سيناء؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنيين لمصرنا الغالية وشعبها السلام والأمان.

وضم الوفد كلًا من: الدكتور مجدي النجدي، والدكتور محمد عبدالهادي، وأحمد محمود الدبري، وشوقي أبو شوشة.

وكان اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد أثنى على جهود فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء باعتباره نموذجاً يمثل وسطية الأزهر واعتداله وجهوده في محاربة الفكر المتطرف بالفكر الواعي المستنير.

ووعد بتذليل جميع العقبات التي تواجه الجامعة والعمل على تخصيص مبنى مستقل للكلية، ووافق المحافظ على فتح مركز التأهيل التربوي بكلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، تيسيرًا على أبناء المحافظة.

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