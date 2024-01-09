وكيل "تعليم دمياط" يستقبل الطالب المثقف على مستوى الجمهورية

استقبل المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، الطالب مروان أحمد محمد هاشم أبو الروس الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة في دورته الثالثة، منافسة "الطالب المثقف".

وجاء ذلك بحضور عبدالعليم جمعة وكيل المديرية، ود. إيناس عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التعليمية ومشرفين المسابقة على مستوى مدرسة عزبة البرج الثانوية وإدارة عزبة البرج التعليمية ومديرية التربية والتعليم.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن سعادته البالغة لما حققه الطالب مروان أحمد من تفوق علي مستوى الجمهورية وخاصة في منافسة الطالب المثقف معربا عن شكره وتقديره لكل من ساهم وساعد الطالب في الحصول على هذا المركز المشرف لتعليم دمياط .

وأهدى "وكيل الوزارة " شهادات الشكر والتقدير لكل من د. ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التربوية و محمد عمر موجه عام المكتبات وهالة الشربيني موجه عام اللغة العربية وهمت الاسطى مدير الخدمات بعزبة البرج وحسام الدسوقي موجه أول المكتبات بعزبة البرج وعادل عوض موجه أول اللغة العربية بعزبة البرج وهالة البداوي مدير مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة ونجلاء البدري اخصائي مكتبات المدرسة ومجدي الطلخاوي معلم اللغة العربية بالمدرسة.