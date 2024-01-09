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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الشرقية: منع أولياء الأمور من التواجد أمام اللجان

لجان الامتحانات
لجان الامتحانات
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تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لجان مدرسة الملك ناصف الابتدائية.

وشدد محمد رمضان وكيل الوزارة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

وأصدر تعليماته بتوفير سبل الراحة للطلاب وتهيئة الجو المناسب لأداء الامتحانات للطلاب  والتصدي لظاهرة الغش بكافة أنواعه، ومنع أولياء الأمور من التواجد أمام اللجان.

وفي ذات السياق، أكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.

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