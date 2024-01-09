برلماني: لقاء السيسي وأبو عباس تأكيد على دور مصر المحوري لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، إن القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، تعكس دور مصر الكبير في دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح رضوان، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن اللقاء بين الرئيسين يؤكد الجهد الكبير والمتواصل التي قامت به القيادة المصرية المتمثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي الذي أسهم بكل الطرق في وقف العدوان على غزة والعمل على توصيل كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

وأكد عضو مجلس النواب، أن موقف الدولة المصرية واضح وثابت بدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار والوصول إلى حل شامل وعادل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار رضوان، إلى أن مصر تلعب دورا محوريا في مسار الأزمة الفلسطينية مما يعد بمثابة تأكيد على صدارة مصر في الصف العربي المناصر للقضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى حماية المدنيين ووقف نزيف الدم الفلسطيني وتخفيف معاناتهم بضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الشاملة.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بسرعة لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.