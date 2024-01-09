بالفيديو.. «صباح الخير يا مصر» يحيي الذكرى الثانية لرحيل فارس الحقيقة «وائل الإبراشي»

أحيى برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية "مصر الأولى" الذكرى الثانية لرحيل الإعلامي وائل الإبراشي، حيث عرض البرنامج تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "فارس الحقيقة وائل الإبراشي".

وجاء في التقرير: "عامان على رحيل رمز إعلامي اتخذ من الحقيقة شعارا وطوع الكاميرا لتحمل رسالة من لا صوت لهم، إنه الإعلامي الكبير وائل الإبراشي صاحب الانفرادات والتحقيقات الصحفية والتلفزيونية الجريئة التي كانت بمثابة مدرسة صحفية متفردة أسسها باسمه وسار على خطاها جيل من شباب الإعلاميين".

يذكر أن الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قد بدأ حياته المهنية بمؤسسة روزاليوسف وتركها وانطلق بعدها كي يترأس التحرير في صوت الأمة، ثم ترأس تحرير الصباح لفترة قصيرة في عام 2012 لكنه لم يكمل التجربة نظرا لانشغاله بالعمل التلفزيوني الذي بدأه بتقديم برنامج الحقيقة على شاشة قناة دريم الفضائية لعدة سنوات، قبل أن ينتقل إلى برنامج العاشرة، ثم قدم برنامج كل يوم على قناة أون تي في قبل أن ينتقل إلى التلفزيون المصري لتقديم برنامج التاسعة.

وخلال رحلته الإعلامية سجل باسمه أكثر من سبق صحفي وإعلامي متفرد كان خلالها في مقدمة الصفوف واضعا حياته على المحك غير مهتم سوى بنقل الحقيقة الكاملة.