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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير البترول الأسبق: 60% من الإنتاج العالمي للوقود موجه لخدمات النقل والمواصلات

المهندس أسامة كمال
المهندس أسامة كمال
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أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الإنتاج العالمي من البترول والغاز 103 مليون برميل في اليوم و60% منه موجه لخدمات النقل والمواصلات بكافة أشكالها و20% للصناعة، مشددًا على أن ارتفاع أسعار البترول يترتب عليه ارتفاع كل أسعار السلع المصاحبة.

أوضح "كمال"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"،  المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه عند بداية حدوث حرب المليون وحدة حرارية من الغاز ارتفع من 8 دولار لـ40 دولار في المتوسط، مشددًا على أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي بشكل كبير لارتفاع الكهرباء.

وتابع: قطاع الطاقة لابد النظر اليه من منظور شامل وواسع وليس النظر اليه بشكل خاص، مؤكدًا أن المستهلك يتحمل تبعات الأحدث السياسية عبر ارتفاع فاتورة الوقود، منوهًا بأن الاعتماد شبه الكامل على البترول والغاز في النقل والكهرباء يمثل خطورة.

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