"تعليم الكبار": 16 مليونا و267 ألف أمي غالبيتهم من الإناث



كرم اللواء المهندس رائد هيكل رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، الناجحين من ذوى القدرات والهمم بمشروع (المصريون يتعلمون) والذي يهدف إلى مساهمة الشباب في المشاركة فى القضاء على الأمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال وزير الشباب والرياضة أننا قمنا بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بنشر نموذج فصول محو الأمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة تعليم الكبار، ونشرها فى مختلف محافظات الجمهورية وفتح جميع مراكز الشباب لخدمة المشروع.

وأوضح “صبحي”، أن الوزارة قد فتحت جميع أبواب مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية لجميع الفئات لتلقي الخدمات المتنوعة والتى جعل تلك المراكز " مراكز خدمة مجتمعية ".

وأضاف: تم تحقيق نسب عالية فى المشاركة من قبل أفراد الأسرة المصرية وامتدت خدمات المشروع فى جميع المحافظات بمصر وبالاخص المحافظات الحدودية حيث ' تم تشغيل 5000 شاب وفتاة بالمشروع منذ بداية انطلاق المشروع.

وأكد أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو الاهتمام بأولادنا من ذوي الهمم ودمجهم داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والعمل على تنمية مهاراتهم تحقيقا لأهداف وإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

من جهته أكد رئيس هيئة محو الأمية، أن مشكلة الأمية من أدق وأعقد المشكلات التي تواجه الشعب المصري، ولها أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية ودينية وصحية،والتي تؤثر سلبًا على مسيرة التنمية الشاملة، وتقف عائقًا أمام أحلام،وآمال هذا الشعب وصولًا لجودة الحياة.

وأضاف: مصر التي صدرت العلم والعلماء لكافة دول العالم، مصر التي أضاءت بنور علمها ظلام جهل العالم، تعانى من آفة الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية للفئة العمرية 10 سنوات فأكثر إلى 20.7% بإجمالي عدد 16 مليون 267 ألف أمي غالبيتهم من الإناث بنسبة 24.6% وفي الذكور إلي %17 طبقًا لتقديرات مركز معلومات الهيئة العامة لتعليم الكبار في ٢٠٢٣/٧/١

وأكد هيكل بأن التصدي لمشكلة الأمية يتطلب ضرورة تكامل كافة الجهات بالمجتمع في إطار خطة قومية متكاملة في ظل أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة بناء المواطن المصري وإعداده لجودة الحياة ؛ ليكون مواطنًا كريمًا فاعلًا ومشاركًا في قضايا وطنه في ظل الجمهورية الجديدة ليحيا حياة كريمة.

ومن هذا المنطلق تم إطلاق مشروع (المصريون يتعلمون) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، هذا المشروع الوطني القومي القائم على غرس ثقافة التطوع والمشاركة

وأتى المشروع ثماره بتحرر ( ١٦٣ ) ألف أمي اعتبارًا من العام المالي ٢٠١٥/ ٢٠١٦ حتى نهاية عام ٢٠٢٣، بمتوسط ( ٢١٧٠٠) أمي تم تحريرهم من قيود الأمية سنويًا من خلال المشروع،

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الناجحين من ذوي الهمم بالمشروع وتم تكريم أفضل 4فروع (الإسماعيلية_سوهاج_الجيزة_الدقهلية).. كما ما تم تكريم اللواء المهندس رائد هيكل رئيس هيئة تعليم الكبار وقام هيكل بتقديم درع الهيئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته المتواصلة والمضنية في إنجاح المشروع.