تحقيقات موسعة في مقتل تباع على يد سائق طعنا بسلاح أبيض بحلوان

أمرت جهات التحقيق بحلوان اليوم، عرض جثة شاب قتل علي يد سائق طعناً بسلاح ابيض علي الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية لبيان اسباب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة .

كانت بداية الواقعة بتلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من أحد المستشفيات بستقباله جثة (تباع - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وبالانتقال وسؤال أهلية المتوفى ، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.