كأس أفريقيا 2023| لقب «الحصان الأسود» حائر بين جامبيا ومالي وغينيا الاستوائية والرأس الأخضر

تنتظر القارة السمراء العرس الكبير في بطولة كأس أفريقيا “كان 2023” التي تنطلق يوم السبت المقبل في كوت ديفوار وتستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا يتنافسون على اللقب الأفريقي وسط صراع قوي بين عمالقة القارة السمراء والأبطال السابقين، بالإضافة لبعض المنتخبات المرشحة لتحقيق مفاجآت ويطلق عليها الحصان الأسود على مدار النسخ السابقة من كأس أفريقيا تهدد الكبار.

عقارب جامبيا تهدد الخصوم

يتطلع منتخب جامبيا لظهور تاريخي في بطولة أفريقيا بعدما كانت إحدى المفاجآت في النسخة الماضية بالوصول إلى دور الثمانية في أول مشاركة واستحق لقب الحصان الأسود في كان 2021.

ويلعب منتخب "العقارب" ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السنغال "حامل اللقب"، والكاميرون وغينيا ويقوده المدير الفني البلجيكي توم سانتفيت الذي يعتمد على عدد من النجوم أبرزهم عمر كوليي نجم بشكتاش التركي، ويانكوبا مينته لاعب فينورد الهولندي، وموسى بارو مهاجم التعاون السعودي، وأسان سيساي لاعب ضمك السعودي.

الرأس الأخضر يصارع الفراعنة والنجوم السوداء

يعتبر منتخب الرأس الأخضر من أبرز المنتخبات المتطورة في أفريقيا ومرشح ليكون الحصان الأسود في المجموعة الثانية التي تضم مصر وغانا وموزمبيق.

وقدم منتخب "أسماك القرش الزرقاء" في المشاركات الـ4 الماضية مستوى مميزا خاصة في نسخة 2013 وتمكن من التأهل لربع النهائي على حساب منتخب المغرب في دور المجموعات ويقود منتخب الرأس الأخضر المدير الفني الوطني وبوبيستا ويمتلك الفريق لاعبين أبرزهم ريان مينديز مهاجم فريق فاتح كاراجومروك التركي الذي يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب القروش الزرقا بـ15 هدفًا والأكثر مشاركة مع المنتخب برصيد 69 مباراة.

نسور مالي تستعد للتحليق

يخوض منتخب مالي منافسات بطولة أفريقيا 2023 بحثا عن إنجاز أكبر من المشاركات السابقة حيث يلعب ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات تونس وجنوب أفريقيا ونامبيا.

ويقود منتخب النسور الصفراء المدير الفني الوطني إيريك سيكو شال ويتسلح بكتيبة من النجوم أبرزهم أليو ديانج لاعب الأهلي وهاماري تراوري نجم ريال سوسيداد الإسباني، إيف بيسوما لاعب توتنهام، سيكو كويتا لاعب سالزبورج.

غينيا الإستوائية يتحدى أصحاب الأرض

يشارك منتخب غينيا الاستوائية في كأس أفريقيا للمرة الرابعة وظهر بمستوى مميز وكان الحصان الأسود في نسخة 2015 بالحصول على المركز الرابع ويلعب المنتخب الملقب بـ"الرعد الوطني" ضمن المجموعة الأولى التي تضم كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا بيساو.

ويملك منتخب غينيا الاستوائية نجوما أبرزهم بيدرو أوبيانج لاعب وسط فريق ساسولو الإيطالي، وسول كوكو مدافع لاس بالماس الإسباني، وفديريكو بيكورو لاعب الإفريقي التونسي وإيميليو نسو لاعب إنترسيتي الإسباني، وهو الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 14 هدفًا ويقوده المدير الفني الوطني جون ميكا.