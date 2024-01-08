إدارة المنزلة التعليمية تحسم التصفية النهائية لمسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية

حصدت إدارة المنزلة التعليمية فى محافظة الدقهلية على المركز الأول وإدارة غرب على المركز الثانى وإدارة أجا على المركز الثالث وإدارة منية النصر علي المركز الرابع وذلك فى التصفيات النهائية للمسابقة أوائل الطلبه للمرحلة الثانوية.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية و هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية و مدير عام التعليم العام الدكتور عصام عمارة والدكتور أحمد يحي مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية وموجهين عموم المواد العلمية والادبية وموجه عام التربية الاجتماعية ومسؤول الاتحادات الطلابية بالمديرية . ومن جانبه أعرب شعبان عن سعادته بوجوده وسط الطلاب والطالبات فى مسابقة أوائل الطلبة التى ترعاها وزارة التربيةوالتعليم وبإشراف الاتحادات الطلابية .

وقدم مدير المديرية الشكر والتقدير والتهنئة لمديرى الإدارات التعليمية وطلاب المدارس المشاركة فى المسابقة متمنيا لهم التوفيق والنجاح والتقدم.

ومن المقرر أن يتم تصعيد فريق إدارة المنزلة للتصفية النهائية على المستوى الجمهورى.

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