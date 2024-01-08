تشريح جثة مجهولة في الخليفة وفحص بلاغات التغيب

بدأت نيابة الخليفة الجزئية، التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية، متوفيا بأحد الشوارع بدائرة القسم.

وتبين من مناظرة النيابة للجثة، أنها لرجل يعقده الرابع، لا يوجد به أية إصابات ظاهرية، وأمرت بالتشريح لبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم تعاطيه لأي مواد كيميائية، أو سامة، وفحص بلاغات التغيب للوصول إلي ذويه والتصريح بالدفن.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة الخليفة بلاغًا يفيد، بوجود جثة شخص، بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "جمعة.ع.ع"، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة، وحرر محضر رسمي بالواقعة.