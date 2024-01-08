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الثلاثاء 09 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

“لاعتدائه عليها بالسب”.. تأجيل نظر دعوى الفنانة علا غانم ضد طليقها إلى 30 يناير

علا غانم
علا غانم
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أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق، في اتهامه بالاعتداء عليها بالسب والقذف لجلسة 30 يناير المقبل.

وسبق أن قضت محكمة الأسرة بقصر النيل بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة "علا غانم"، ضد زوجها بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما، كما رفضت دعوى زوجها في حق أو أية ممتلكات.
أقيمت الدعوى بمحكمة الأسرة بقصر النيل، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية معه.

وكانت الفنانة علا غانم قد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة اتهمت فيه طليقها بالسب والقذف، وتعمد مضايقتها وإرسال رسائل إزعاج لها على إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في تلك الدعوى.

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