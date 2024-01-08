غدا.. «الأخوة الإنسانية» تفتتح أول فروع مطعمها الخيري بالمعادي

أعلنت مؤسسة الأخوة الإنسانية، افتتاح الفرع الأول من سلسلة مطاعم الأخوة الإنسانية الخيرية، وذلك بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمونسنيور الأب يؤانس لحظي رئيس مجلس أمناء المؤسسة والسكرتير السابق لقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك غدا الثلاثاء وفي تمام الساعة 3 عصرا بالمعادي .

وأشارت المؤسسة إلى أن فكرة المطعم تقوم على توفير وجبات غذائية كاملة للأسر المحتاجة بطريقة تحفظ كرامتهم، وذلك بمعاملتهم تماما مثل أي عميل في أي مطعم، وسوف تتمكن العائلات من الجلوس على طاولات ويخدمهم متطوعون.

وأضافت المؤسسة، أن فكرة المطعم تستند على مبدأ الأخوة والتضامن، حيث يوفر المطعم وجبات الطعام لجميع فئات المجتمع من خلال مساهمة القادرين على تحمل تكلفة الوجبة لأولئك غير القادرين عليها، ويقدم المطعم قائمة موحدة لجميع الفئات تحتوي علي العديد من الخيارات والوجبات المخصصة للأطفال.

وأكدت المؤسسة في رؤيتها، أن هذه الفكرة بديل كريم للطريقة التقليدية لتوزيع أكياس أو كراتين الطعام على المحتاجين من خلال الشاحنات المحملة، حيث يجبر الناس على الوقوف وتحمل المشقة للحصول على الطعام أو الإمدادات الغذائية، وغالبا ما يتضمن ذلك الازدحام والتدافع، وهو لا يتناسب مع أهداف المؤسسة في الحفاظ على الكرامة .