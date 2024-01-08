بعد خطبتهما.. محمد العمروسي ومي فاروق يتصدران تريند جوجل

تصدر كل من الفنان محمد العمروسي والمطربة مي فاروق، تريند جوجل بعد إعلان خطبتهما أمس، وسط أجواء عائلية بسيطة شملت الأقارب والأصدقاء.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الحفل، وحازت على عدد كبير من التعليقات الإيجابية حيث أظهرت الصور أجواء مبهجة وحجم الحب الظاهر بينهما.

وحرصت الفنانة بتول عرفة على تهنئة المطربة مي فاروق عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، قائلة: "مبروك يا روح قلبي ربنا يكرمك انتي ومحمد ويسعدكم ويفرح قلبك يا روح قلبي".

بتول عرفة عبر إنستجرام

وتعيش المطربة مي فاروق حالة من النشاط الفني حيث إنها طرحت أغنية "ليه"، من كلمات خالد أمين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد عبدالسلام، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوي.

وفي هذا السياق، تعاون الفنان محمد العمروسي مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم أحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي في فيلم "أشباح أوروبا" ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.