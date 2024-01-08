قيادات "مستقبل وطن" يواصلون زيارة كنائس إسنا لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد.. صور

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، جولاتها اليوم الاثنين، لزيارة الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن ومشاركة منه للمواطنين في كافة المناسبات.

وتوجه وفد يترأسه العمدة فيصل راجح أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، إلى زيارة كنائس الطوائف المسيحية بمدينة إسنا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وضم الوفد قيادات وأعضاء الحزب بمركز إسنا.

وزار الوفد، كنيسة الأم دولاجي وكنيسة العذراء مريم ببندر إسنا، ودير الفاخوري، وكنيسة العضايمة، وكنيسة وابورات المطاعنة، حيث قدموا التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما قاموا بتوزيع الهدايا والالعاب للأطفال لرسم البسمة علي وجوههم والاحتفال معهم بالعيد متمنين دوام الحب والتأخي بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد راجح، على روح الأخوة والمودة والتسامح التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، وأن الأعياد مناسبة جميلة للتواصل في جو من المودة والبهجة، لافتاً إلى عمق أواصر المحبة والسلام بين الشعب المصري بمختلف طوائفه وأن مصر ستظل دائما بإذن الله بلد الأمن والأمان.

وكان وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر يترأسه الدكتور محمد العماري أمين الحزب بالمحافظة، قد قام بزيارة كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية بالمحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وضم الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية وأمناء الأمانات واعضاء هيئة المكتب بالحزب بالأقصر.

وزار الوفد، كنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، حيث كان في استقبال العماري ووفد امانة الحزب بالمحافظة، نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر، وعدد من القيادات الدينية للكنيسة الأرثوذكسية، ثم توجه الوفد إلى مقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بشارع كورنيش النيل، حيث كان في استقبالهم الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك بالأقصر، ثم توجهوا إلى الكنيسة الإنجيلية وكان في استقبالهم القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر وعدد من القيادات الدينية للكنيسة.

توزيع هدايا على الأطفال

كما قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، بتنظيم فعالية لتقديم الهدايا للأطفال أمام الكنائس لتهنئتهم بعيد الميلاد، كما قام وفد من أعضاء الحزب بزيارة كنيسة السيدة العذراء وتم خلال الزيارة توزيع الهدايا المتنوعة والألعاب علي الاطفال لرسم البسمة علي وجوههم والاحتفال معهم بالعيد، وسط فرحة وبهجة من الأهالي والاطفال الذين عبروا عن سعادتهم بتقدير الحزب لهم ومشاركته معهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد.

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